Талибы опровергают свою причастность к беспорядкам в Казахстане

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" опровергает вмешательство в дела Казахстана, в частности, в беспорядках, которые произошли в начале января в ряде городов этой страны.

"Утверждения о вмешательстве Афганистана в нестабильность Казахстана не соответствуют действительности", - написал в среду в твиттере заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани.

По его словам, "некоторые средства массовой информации цитируют слова российских официальных лиц о том, что некоторые афганцы могли быть причастны к нестабильности в Казахстане". "Мы отвергаем это утверждение", - заявил Самангани.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) не позволит никому на основании своих обязательств использовать афганскую территорию во вред другой стране, или вмешиваться во внутренние дела другой страны, и этому нет никаких доказательств", - подчеркнул представитель талибов.

Самангани в очередной раз повторил, что "с территории Афганистана нет угрозы какой-либо стране".