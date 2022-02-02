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Дальнее зарубежье 02.02.2022 19:04

Талибы опровергают свою причастность к беспорядкам в Казахстане

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" опровергает вмешательство в дела Казахстана, в частности, в беспорядках, которые произошли в начале января в ряде городов этой страны.

"Утверждения о вмешательстве Афганистана в нестабильность Казахстана не соответствуют действительности", - написал в среду в твиттере заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани.

По его словам, "некоторые средства массовой информации цитируют слова российских официальных лиц о том, что некоторые афганцы могли быть причастны к нестабильности в Казахстане". "Мы отвергаем это утверждение", - заявил Самангани.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) не позволит никому на основании своих обязательств использовать афганскую территорию во вред другой стране, или вмешиваться во внутренние дела другой страны, и этому нет никаких доказательств", - подчеркнул представитель талибов.

Самангани в очередной раз повторил, что "с территории Афганистана нет угрозы какой-либо стране".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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