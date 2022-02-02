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Регион 02.02.2022 18:21

Эрдоган приедет в Киев 3 февраля

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибудет в Киев с официальным визитом, состоится в четверг, сообщил сайт главы украинского государства.

Официальная церемония встречи пройдет в Мариинском дворце, через 2,5 часа состоится встреча Зеленского и Эрдогана с представителями СМИ.

Ранее Эрдоган несколько раз заявил о готовности организовать на территории Турции переговоры лидеров России и Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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