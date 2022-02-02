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Дальнее зарубежье 02.02.2022 18:13

Байден одобрил отправку дополнительных сил США в Восточную Европу - CNN

Президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе, о чем Пентагон объявит позже в среду, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

По их словам, отправка дополнительных подразделений станет знаком «поддержки союзников по НАТО, чувствующих угрозу из-за перемещений российских военных вблизи Украины», отмечает CNN.

Согласно информации источников, Пентагон объявит о переброске тысяч американских военных, в том числе примерно 2 тыс. в Польшу и нескольких тысяч человек в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, ЕВРОПА, ВОЙСКА, ОТПРАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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