У Киева нет данных о возможной дате начала агрессии против Украины - Кулеба

Украинское руководство не располагает никакими достоверными данными о возможной дате начала «российской агрессии» против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате», - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, украинское руководство владеет полнотой информации о маневрах и том, что происходит вдоль границы Украины, и если учения России в Беларуси «начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится».