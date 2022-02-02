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СНГ 02.02.2022 19:14

У Киева нет данных о возможной дате начала агрессии против Украины - Кулеба

Украинское руководство не располагает никакими достоверными данными о возможной дате начала «российской агрессии» против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате», - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, украинское руководство владеет полнотой информации о маневрах и том, что происходит вдоль границы Украины, и если учения России в Беларуси «начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится».

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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