Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу, ФРГ

Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию, заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», - сказал он.

«Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения (войск - ИФ) носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», - подчеркнул он.

Он заверил, что складывающаяся обстановка требует «усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО». Кирби заверил в нерушимой приверженности Вашингтона соблюдению статьи 5 устава НАТО.

В статье 5 устава НАТО говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе - применить силу.