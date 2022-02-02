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Дальнее зарубежье 02.02.2022 19:22

Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу, ФРГ

Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию, заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», - сказал он.

«Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения (войск - ИФ) носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», - подчеркнул он.

Он заверил, что складывающаяся обстановка требует «усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО». Кирби заверил в нерушимой приверженности Вашингтона соблюдению статьи 5 устава НАТО.

В статье 5 устава НАТО говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе - применить силу.

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Тэги: США, ВОЙСКА, ФРГ, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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