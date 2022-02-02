Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу, ФРГ

Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию, заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», - сказал он.
«Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения (войск - ИФ) носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», - подчеркнул он.
Он заверил, что складывающаяся обстановка требует «усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО». Кирби заверил в нерушимой приверженности Вашингтона соблюдению статьи 5 устава НАТО.
В статье 5 устава НАТО говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе - применить силу.
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев
Алиев: Освобождение города Шуша - это вершина героизма, пик самоотверженности
Баку и Манама обсудили пути развития двухсторонних связей в рамках политических консультаций
Баку и Будапешт обсудили поставки азербайджанского газа в Европу
Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в марте 2022г увеличится на 7 тыс. б/с, до 675 тыс. б/с - Минэнерго
ОПЕК+ приняла решение наращивать добычу нефти в марте на 400 тыс. б/с, следующая встреча 2 марта
Дети заражаются омикроном не реже, чем взрослые
Локдауны снизили численность скончавшихся от COVID-19 лишь незначительно
В Италии скончалась актриса Моника Витти, игравшая в фильмах Антониони
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров