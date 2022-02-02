Полёт к Луне в рамках американской программы «Артемида» переносится на апрель-май 2022 г. - NASA

Первый непилотируемый полёт ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы «Артемида», ранее планировавшийся на февраль этого года, переносится на апрель-май 2022 года, говорится в сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Специалисты проводят операции шаг за шагом, чтобы удостовериться в готовности интегрированной системы к безопасному запуску миссии «Артемида-1». NASA рассматривает возможности запуска в апреле и мае (2022 года - ИФ)», - говорится в сообщении на сайте.

В NASA отметили, что управление приняло решение выделить дополнительное время для завершения работ над SLS в цехе вертикальной сборки перед тем, как вывезти ракету-носитель и космический корабль на стартовую площадку 39B Космического центра имени Кеннеди в марте 2022 для проведения статических огневых испытаний двигателей ракеты.

«Серьёзных проблем нет, инженеры продолжают работу над доработкой ракеты-носителя и испытанием системы экстренного прекращения полёта перед главными предстартовыми испытаниями», - подчеркнули в NASA.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии к Луне. В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, указали в NASA. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.