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ТЭК 02.02.2022 21:48

ЛУКОЙЛ в апреле планирует доставить платформы к месторождению Грайфера

Первый вице-президент НК «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров и вице-президент по добыче нефти и газа в России НК «ЛУКОЙЛ» Сергей Кочкуров в среду встретились с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным для обсуждения сроков вывода платформ на шельф Каспия, сообщила пресс-служба главы региона.

«Перед нами стоит задача: совместными усилиями обеспечить выход платформ для освоения месторождения им. Грайфера. Важно обсудить вопрос подготовки Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) для прохождения судов и транспортировки данных объектов», - приводятся слова Бабушкина.

Пресс-служба со ссылкой на Шамсуарова уточняет, что платформы построены на астраханских верфях и к выводу на шельф Каспия готовы.

«Старт движения намечен предварительно на начало апреля. В этой связи нам важно знать паспортные характеристики Волго-Каспийского канала», - цитирует пресс-служба вице-президента нефтекомпании.

Шамсуаров в ходе встречи сообщил, что сейчас компания ведет активную работу по проектированию месторождения имени Ю.Кувыкина, и по этому проекту «достаточно высокая готовность».

«Кроме того, по словам Шамсуарова, сейчас руководство компании обсуждает с правительством Казахстана возможности использования мощностей астраханских верфей для реализации крупных капитальных проектов, которые будут находиться на приграничных территориях с Казахстаном на шельфе Каспия и на территории Казахстана», - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в январе этого года астраханский губернатор в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой: поручить Минтрансу РФ интенсифицировать работы по обеспечению паспортных глубин Волго-Каспийского морского судоходного канала. Бабушкин сообщил, что проходная осадка канала не соответствует паспортным нормативам в 4,5 метра и уточнил, что максимальная реальная глубина канала - 4 метра и что 250 дней в году канал практически не соответствует паспортным глубинам.

«ЛУКОЙЛ» открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В настоящее время НК ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях на Севере Каспия - им. Корчагина и им. Филановского. Компания в 2020 году добыла на Каспии более 7 млн тонн нефти. Третье месторождение - им. Грайфера - планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проектный уровень добычи составит 1,2 млн тонн.

Месторождение им. Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ЛУКОЙЛ, ПЛАТФОРМЫ


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