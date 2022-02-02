ЛУКОЙЛ в апреле планирует доставить платформы к месторождению Грайфера

Первый вице-президент НК «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров и вице-президент по добыче нефти и газа в России НК «ЛУКОЙЛ» Сергей Кочкуров в среду встретились с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным для обсуждения сроков вывода платформ на шельф Каспия, сообщила пресс-служба главы региона.
«Перед нами стоит задача: совместными усилиями обеспечить выход платформ для освоения месторождения им. Грайфера. Важно обсудить вопрос подготовки Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) для прохождения судов и транспортировки данных объектов», - приводятся слова Бабушкина.
Пресс-служба со ссылкой на Шамсуарова уточняет, что платформы построены на астраханских верфях и к выводу на шельф Каспия готовы.
«Старт движения намечен предварительно на начало апреля. В этой связи нам важно знать паспортные характеристики Волго-Каспийского канала», - цитирует пресс-служба вице-президента нефтекомпании.
Шамсуаров в ходе встречи сообщил, что сейчас компания ведет активную работу по проектированию месторождения имени Ю.Кувыкина, и по этому проекту «достаточно высокая готовность».
«Кроме того, по словам Шамсуарова, сейчас руководство компании обсуждает с правительством Казахстана возможности использования мощностей астраханских верфей для реализации крупных капитальных проектов, которые будут находиться на приграничных территориях с Казахстаном на шельфе Каспия и на территории Казахстана», - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось, в январе этого года астраханский губернатор в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой: поручить Минтрансу РФ интенсифицировать работы по обеспечению паспортных глубин Волго-Каспийского морского судоходного канала. Бабушкин сообщил, что проходная осадка канала не соответствует паспортным нормативам в 4,5 метра и уточнил, что максимальная реальная глубина канала - 4 метра и что 250 дней в году канал практически не соответствует паспортным глубинам.
«ЛУКОЙЛ» открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В настоящее время НК ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях на Севере Каспия - им. Корчагина и им. Филановского. Компания в 2020 году добыла на Каспии более 7 млн тонн нефти. Третье месторождение - им. Грайфера - планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проектный уровень добычи составит 1,2 млн тонн.
Месторождение им. Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев
Алиев: Освобождение города Шуша - это вершина героизма, пик самоотверженности
Баку и Манама обсудили пути развития двухсторонних связей в рамках политических консультаций
Азербайджан планирует ежегодно направлять до 400 человек для обучения в ведущих вузах мира - Алиев
Американский сурок Фил предсказал еще шесть морозных недель
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Глава оборонного ведомства Израиля впервые прибыл с визитом в Бахрейн
Россия не предпринимает мер по деэскалации ситуации вокруг Украины, но диалог пока возможен - Белый дом
Джонсон Путину: НАТО - это оборонительный альянс, и Украина имеет право претендовать на вступление - Даунинг-стрит
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров