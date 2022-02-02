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СНГ 02.02.2022 21:58

Решение США отправить военных в Европу - деструктивный шаг, усиливает военную напряженность - Грушко

Решение Вашингтона о переброске военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряженность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко «Интерфаксу».

«Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений», - сказал замминистра, комментируя решение США об отправке военных в Европу.

По словам Грушко, данный шаг «только на радость властям в Киеве - можно и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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