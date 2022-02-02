Решение США отправить военных в Европу - деструктивный шаг, усиливает военную напряженность - Грушко

Решение Вашингтона о переброске военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряженность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко «Интерфаксу».

«Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений», - сказал замминистра, комментируя решение США об отправке военных в Европу.

По словам Грушко, данный шаг «только на радость властям в Киеве - можно и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности».