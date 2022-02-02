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ТЭК 02.02.2022 22:06

Запасы нефти в США снизились на 1,05 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,12 млн баррелей и составили 250,04 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей, до 122,74 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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