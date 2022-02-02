Цукер ушел с поста главы CNN из-за тайного служебного романа

Глава телеканала CNN Джефф Цукер объявил в среду об отставке в связи с тем, что тайно состоял в романтических отношениях с коллегой.
«В рамках расследования деятельности Криса Куомо (бывший ведущий телеканала - ИФ) на CNN, меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я совершил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку», - говорится в опубликованном телеканалом заявлении Цукера.
«Я благодарен тысячам невероятно талантливых работников, которые помогли сделать (работу в CNN - ИФ) такой радостью для меня и таким успехом для всех нас. Я желаю всем только самого лучшего в грядущие годы», - написал Цукер.
Глава конгломерата WarnerMedia, в котором состоит телеканал CNN, Джейсон Килар заявил, что принял отставку Цукера.
«Я принял отставку Джеффа Цукера. (...) Мы благодарим Джеффа за его вклад за последние девять лет», - сообщил Килар в письме к сотрудникам. Он подчеркнул, что вскоре в WarnerMedia объявят временное руководство CNN.
Как отмечает CNN, уходящий с поста Цукер состоит в отношениях с директором телеканала по маркетингу Эллисон Голласт, которая остается работать на телеканале. По ее словам, она на протяжении долгих лет дружила с Цукером, но затем, в период пандемии коронавируса COVID-19, их отношения изменились.
«Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами на протяжении около 20 лет. Недавно, в период COVID-19, наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли этого в надлежащее время. Я невероятно горжусь своей работой на CNN и надеюсь продолжить эту потрясающую работу, которую мы выполняем каждый день», - приводит CNN выдержки из заявления Голласт.
Цукер возглавил CNN в 2013 году. До этого 25 лет он проработал на телеканале NBC. С 2007 по 2011 он руководил холдингом, который включал вещательную сеть, новостные и спортивные подразделения, кабельную сеть, Universal Pictures и тематические парки развлечений.
В 1996 году Цукер женился на Карин Стефани Натансон, которая тогда руководила передачей Saturday Night Live на NBC. Пара воспитывает четверых детей. В 31 год у Цукера обнаружили рак. Он проходил химиотерапию и вылечился, однако болезнь вернулась через три года. Тогда Цукеру вновь удалось победить рак.
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