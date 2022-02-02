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Дальнее зарубежье 02.02.2022 22:20

Эстония должна быть готова к конфликту в Европе и его последствиям - президент

Прямой военной угрозы Эстонии нет, но военный конфликт в Украине может затронуть и ее, считает президент республики Алар Карис.

«Прямой военной угрозы Эстонии нет. Как член НАТО и Европейского союза Эстония хорошо защищена. Однако если новая война затронет всю Европу, а также будет иметь последствия для Эстонии, нужно быть к ним готовыми - будь то возможный приток беженцев, вызовы кибербезопасности, экономические последствия или вопросы энергетической безопасности», - заявил Карис журналистам по итогам состоявшегося в среду заседания Совета государственной обороны.

«Железного занавеса, построенного Советским Союзом, больше нет. Однако, как мы видим, есть стремление повернуть историю вспять, угрожая оружием установить свои правила в Европе, значительно ослабить единство Евросоюза и НАТО. Россия набирает военную готовность для повторного нападения на Украину, поставила целью изменить проевропейский курс внешней политики и политики безопасности Украины», - отметил президент.

Он сообщил, что для развития государственной обороны правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и готовит меры, «которые позволят нам лучше подготовиться к различным ситуациям». При этом он призвал каждого жителя подумать о личной готовности к кризису.

«Мы также нашли значительные возможности для оказания практической поддержки Украине в различных сферах. Помощь Украине со стороны союзников ЕС и НАТО важна для выживания демократического пути, выбранного самими украинцами, а также их веры в Европу», - сказал Карис.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, КОНФЛИКТ


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