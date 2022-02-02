Эстония должна быть готова к конфликту в Европе и его последствиям - президент

Прямой военной угрозы Эстонии нет, но военный конфликт в Украине может затронуть и ее, считает президент республики Алар Карис.
«Прямой военной угрозы Эстонии нет. Как член НАТО и Европейского союза Эстония хорошо защищена. Однако если новая война затронет всю Европу, а также будет иметь последствия для Эстонии, нужно быть к ним готовыми - будь то возможный приток беженцев, вызовы кибербезопасности, экономические последствия или вопросы энергетической безопасности», - заявил Карис журналистам по итогам состоявшегося в среду заседания Совета государственной обороны.
«Железного занавеса, построенного Советским Союзом, больше нет. Однако, как мы видим, есть стремление повернуть историю вспять, угрожая оружием установить свои правила в Европе, значительно ослабить единство Евросоюза и НАТО. Россия набирает военную готовность для повторного нападения на Украину, поставила целью изменить проевропейский курс внешней политики и политики безопасности Украины», - отметил президент.
Он сообщил, что для развития государственной обороны правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и готовит меры, «которые позволят нам лучше подготовиться к различным ситуациям». При этом он призвал каждого жителя подумать о личной готовности к кризису.
«Мы также нашли значительные возможности для оказания практической поддержки Украине в различных сферах. Помощь Украине со стороны союзников ЕС и НАТО важна для выживания демократического пути, выбранного самими украинцами, а также их веры в Европу», - сказал Карис.
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев
Алиев: Освобождение города Шуша - это вершина героизма, пик самоотверженности
Баку и Манама обсудили пути развития двухсторонних связей в рамках политических консультаций
Энергетический рынок ЕС должен быть готов к осложнению геополитической ситуации - член Еврокомиссии
Запасы нефти в США снизились на 1,05 млн баррелей за неделю
ЛУКОЙЛ в апреле планирует доставить платформы к месторождению Грайфера
Азербайджан планирует ежегодно направлять до 400 человек для обучения в ведущих вузах мира - Алиев
Американский сурок Фил предсказал еще шесть морозных недель
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров