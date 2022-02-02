В Польше будут размещены 1,7 тыс. военнослужащих США - польский премьер

В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польшу будут перемещены 1,7 тыс. военнослужащих США, сообщил в среду глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«США, в соответствии с договоренностями, в ответ на усиление напряженности в Украине переместит в Польшу 1,7 тыс. своих военных», - написал он в твиттере.

Он назвал этот шаг США «жестом солидарности, очередным важным символом единства и сотрудничества демократических стран».

Ранее в среду представитель Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что «примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию».

При этом он отметил, что это перемещение войск не имеет отношения к 8,5 тыс. военнослужащим, которые готовы к переброске в Европу. «Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения», - подчеркнул Кирби.