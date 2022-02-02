Омикрон усугубляет проблемы рынка труда: все больше предприятий ощущают нехватку персонала - аналитики ЦБ РФ

Штамм «омикрон», распространение которого привело к резкому росту заболеваемости коронавирусом, уже становится значимым фактором для рынка труда, который и без того испытывает проблемы в связи с дефицитом рабочей силы, отмечают аналитики ЦБ РФ.

«Фактором риска выступает стремительное распространение штамма омикрон: в случае одновременного заболевания значительной доли персонала могут возникать перебои в производстве и оказании услуг. Нехватка персонала пока ощущается на уровне отдельных специальностей и предприятий, однако постепенно охватывает все больше предприятий», - говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

«Это может стать фактором, ограничивающим рост экономики в целом, учитывая исторически минимальные показатели безработицы», - говорится в документе.

По данным Росстата, в сентябре-ноябре безработица в РФ находилась на историческом минимуме - 4,3%.

Омикрон-штамм коронавируса распространяется многократно быстрее предыдущих штаммов. «Основной риск для роста мировой экономики от распространения омикрон-штамма заключается в том, что массовый уход работников на карантин может привести к потере части выпуска и усугублению логистических проблем из-за нехватки рабочих рук», - говорится в докладе.