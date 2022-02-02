Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9167 RUR   0.0222 GBR   2.2983 TRY   0.1271

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 88.26 +0.06 Brent 89.47 +0.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.02.2022 23:40

Омикрон усугубляет проблемы рынка труда: все больше предприятий ощущают нехватку персонала - аналитики ЦБ РФ

Штамм «омикрон», распространение которого привело к резкому росту заболеваемости коронавирусом, уже становится значимым фактором для рынка труда, который и без того испытывает проблемы в связи с дефицитом рабочей силы, отмечают аналитики ЦБ РФ.

«Фактором риска выступает стремительное распространение штамма омикрон: в случае одновременного заболевания значительной доли персонала могут возникать перебои в производстве и оказании услуг. Нехватка персонала пока ощущается на уровне отдельных специальностей и предприятий, однако постепенно охватывает все больше предприятий», - говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

«Это может стать фактором, ограничивающим рост экономики в целом, учитывая исторически минимальные показатели безработицы», - говорится в документе.

По данным Росстата, в сентябре-ноябре безработица в РФ находилась на историческом минимуме - 4,3%.

Омикрон-штамм коронавируса распространяется многократно быстрее предыдущих штаммов. «Основной риск для роста мировой экономики от распространения омикрон-штамма заключается в том, что массовый уход работников на карантин может привести к потере части выпуска и усугублению логистических проблем из-за нехватки рабочих рук», - говорится в докладе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОМИКРОН, РАБСИЛА, ОЦЕНКА


Похожие новости


«Омикрон» поражает значительно меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса Штамм «омикрон» так же опасен для непривитых групп риска, как и «дельта» - Гинцбург В РФ зафиксированы незавозные случаи заражения «омикроном» "Омикрон"-штамм коронавируса может не определяться в первые сутки - Попова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]