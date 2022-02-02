Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности РФ - пресс-служба Кремля

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении.
«Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», - сообщает пресс-служба.
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