Страны Балтии обновили антирекорды суточной заболеваемости COVID-19

В странах Балтии зафиксированы очередные антирекорды заболеваемости коронавирусом, всего за сутки выявлено 30 056 новых случаев, из них в Литве - 12 278, в Латвии - 10 610, в Эстонии - 7 168 случаев заражения.

За минувшие сутки в Литве выявили 12 278 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, передает агентство BNS в среду со ссылкой на департамент статистики.

Отмечается, что это крупнейший показатель заболеваемости с начала пандемии.

За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4 275,3 случая.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели почти 701,6 тыс. человек, от этой болезни скончались более 7,9 тыс. человек.

В Латвии количество новых случаев COVID-19 впервые превысило 10 тысяч. За сутки зарегистрировано 10 610 новых заражений, получены сообщения о смерти 23 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Ранее самое большое количество новых случаев за день было зафиксировано 29 января - 9 626.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за сутки увеличился с 4 898 до 5 190 случаев.

С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 412 402 жителей Латвии, умерли 4 911 заболевших.

В январе в Латвии наиболее часто COVID-19 болели работники торговли, госуправления, сферы обороны и обрабатывающей промышленности, свидетельствует информация, опубликованная министерством экономики республики, передает BNS.

Так, среди заболевших в период с 1 по 23 января было более 6 тыс. работников торговли, около 5 тыс. сотрудников секторов госуправления и обороны и около 4 тыс. работающих в обрабатывающей промышленности.

При этом самый высокий удельный вес заболевших COVID-19 в январе в Латвии зафиксирован в сфере финансовых и страховых услуг - 5,3%, а также в сфере образования и информационно-коммуникационных технологий - 4,3%.

Несколько ниже был удельный вес заболевших в здравоохранении и сфере социального ухода, в гостиничной отрасли и общественном питании, а также в сфере профессиональных и научно-технических услуг - по 3,9% в каждой.

В Эстонии за минувшие сутки 7 168 тестов на COVID-19 оказались положительными, сообщил в среду департамент здоровья.

Это наивысший показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 января, тогда выявили 6 238 случаев.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 5 763 случаев на 100 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек выявлены 351 240 случаев заражения COVID-19.

От последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались два человека. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 2 039 человек. Выздоровели 265 812 заболевших.

Координатор мер по профилактике коронавируса Таллиннской горуправы Эстер Эпик заявила, что число заразившихся учеников в столичных школах близится к 1 300, передает BNS.

По данным Эпик, по состоянию на утро среды коронавирусом заразились 1 282 школьника и 184 учителя. На карантин ушли 259 классов. Координатор отметила, что именно среди школьников заболеваемость коронавирусом растет особенно сильно, также в группе риска люди, живущие в семьях со школьниками.