Тартуский договор остается действующим, настаивает глава МИД Эстонии

Заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор, заключенный молодым Эстонским государством с Советской Россией, остается действующим, заявила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).
«Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления независимости (в 1991 г. - ИФ) мы заключили соглашения, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми в обеспечении нашей национальной независимости и суверенитета, как и Тартуский мирный договор, который есть и останется действующим», - сказала Лийметс, выступая в среду с речью на торжественном концерте в Тарту, посвященном 102-й годовщине заключения договора.
По ее словам, «Тартуский мирный договор является основой нашей государственности. Однако этот фундамент был заложен не без колебаний. Готовность другой стороны нарушить это соглашение должна была учитываться при заключении мира. Это урок, который мы всегда должны помнить».
«Обстановка безопасности вокруг нас по-прежнему напряженная. Процедуры, основанные на международном праве и авторитете международных институтов, в очередной раз оказались под давлением. Европейская безопасность находится под угрозой. Вновь мы находимся в ситуации, когда посягают на неприкосновенность границ Европы, ее суверенитет, право на выбор собственного образа жизни и средства обеспечения безопасности и защиты», - сказала министр.
«Как и в случае мира с Россией 102 года назад, мы должны и сейчас защищать наши жизненные интересы перед лицом грозящих угроз, сфер влияния и ультиматумов (...) Взгляды Эстонии на внешнюю политику и политику безопасности не изменятся», - заявила Лийметс.
Тартуский мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно договору, РСФСР и Эстонская республика первыми в мире признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий. По Тартускому миру была проложена государственная граница, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР эти территории стали советскими.
Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. В Эстонии он рассматривается как действующий документ, и ряд политиков и политических организаций на основании этого выступают за возврат довоенных территорий.
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