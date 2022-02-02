Британия вдвое увеличит численность своих военных в Эстонии - премьер Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что Великобритания вдвое увеличит военное присутствие в стране для сдерживания российской угрозы.

Комментируя итоги состоявшегося в среду заседании Совета государственной обороны республики, на котором обсуждались меры сдерживания на российском направлении, она сказала, что «Союзники также должны сыграть здесь важную роль. Мы давно говорим об укреплении потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО. Великобритания заявила, что удвоит здесь свои силы».

В настоящее время Великобритания возглавляет дислоцированную в Эстонии международную боевую группу НАТО численностью в 1 200 человек, из которых около 900 - британцы.

Отметив, что в настоящее время «прямой военной угрозы Эстонии нет», она в то же время выразила мнение, что «Россия ведет себя более агрессивно, чем когда-либо прежде, выдвигая требования к НАТО, которые также напрямую затрагивают Эстонию».

Для противодействия такой деятельности она предлагает усилить дипломатическое и информационное общение, отметив, что «союзники по НАТО должны посылать единые сигналы».

Кроме того, по ее словам, необходима поддержка Украины «всеми возможными средствами, которые есть у Эстонии». Это касается и политической поддержки, «необходимо держать вопрос Украины на высоком уровне среди своих союзников, а также делиться оружием и собственными ноу-хау», - считает премьер-министр.

Она высказалась за повышение собственного оборонного потенциала Эстонии.

«Мы решили быстрее реализовать мероприятия, предусмотренные в Плане развития национальной обороны, и направили 380 миллионов евро, чтобы быть готовыми. Это не только оборона, но и защита населения, суммы на эвакуацию, которую должны подготовить», - сказала Каллас.