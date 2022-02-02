Путин и Джонсон согласны, что ухудшение ситуации вокруг Украины не отвечает чьим-либо интересам - Даунинг-стрит

Усугубление ситуации вокруг Украины не принесет пользы кому-либо, к такому выводу пришли в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин, сообщили на Даунинг-стрит.

«Лидеры согласились, что ухудшение обстановки не отвечает чьим-либо интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговорный процесс», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили на Даунинг-стрит, Джонсон и Путин приветствовали диалог Лондона и Москвы по таким вопросам как климатические изменения, ситуация в Афганистане и соглашение по ядерной программе Ирана.

«Они согласились использовать этот дух диалога в нынешней напряженной ситуации с целью добиться мирного ее урегулирования», - говорится в сообщении.