США перед решением о переброске сил в Европу обсуждали эту идею с союзниками - Белый дом

Решение США о направлении войск в Европу не было спонтанным, Вашингтон несколько недель обсуждал эту идею с союзниками, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я бы не трактовала это как решение, принятое на основании каких-либо событий в последние пару дней. Мы на протяжении нескольких недель вели обсуждения с нашими союзниками и партнерами в регионе, в который направляются эти войска», - заявила на брифинге Псаки.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины.

В частности, по словам Кирби, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам», которые уже там находятся.

«Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию», - продолжил он.