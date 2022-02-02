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Дальнее зарубежье 02.02.2022 23:01

США перед решением о переброске сил в Европу обсуждали эту идею с союзниками - Белый дом

Решение США о направлении войск в Европу не было спонтанным, Вашингтон несколько недель обсуждал эту идею с союзниками, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я бы не трактовала это как решение, принятое на основании каких-либо событий в последние пару дней. Мы на протяжении нескольких недель вели обсуждения с нашими союзниками и партнерами в регионе, в который направляются эти войска», - заявила на брифинге Псаки.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины.

В частности, по словам Кирби, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам», которые уже там находятся.

«Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию», - продолжил он.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ВОЙСКА, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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