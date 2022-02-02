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Дальнее зарубежье 02.02.2022 23:05

Джонсон Путину: НАТО - это оборонительный альянс, и Украина имеет право претендовать на вступление - Даунинг-стрит

Премьер Великобритании Борис Джонсон в среду в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил ему, что НАТО является оборонительным альянсом, и все демократические страны имеют право претендовать на вступление в организацию, в том числе Украина.

«Премьер-министр подчеркнул, что, в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью относится к Украине», - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит, распространенном британскими СМИ.

«Он также вновь заявил, что НАТО - оборонительный альянс», - отмечается в документе.

Джонсон также сказал президенту РФ, что любые дальнейшие шаги России по вторжению в Украину будут «трагическим просчетом».

При этом британский премьер и российский президент приветствовали связи Лондона и Москвы по «ряду важных вопросов, в том числе по вопросу климатических изменений, по ситуации в Афганистане и иранской ядерной сделке». Джонсон и Путин, как сообщает Даунинг-стрит, согласились в том, что нужно применить такой «дух диалога» и к нынешней ситуации вокруг Украины с целью найти мирное решение кризиса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, РАЗГОВОР, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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