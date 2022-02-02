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Дальнее зарубежье 02.02.2022 23:06

Россия не предпринимает мер по деэскалации ситуации вокруг Украины, но диалог пока возможен - Белый дом

США не видят, чтобы Россия предпринимала шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной, но полагают, что возможности для дипломатии с РФ пока не исчерпаны, заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

«Они собрали более 100 тыс. военных на границе (с Украиной - ИФ), они также перебросили войска в Белоруссию - на другую границу. Это не изменилось, мы не видим шагов по деэскалации ситуации», - сказала она.

В то же время, по ее словам, российское руководство еще не приняло решение о возможном вторжении в Украину, что все еще дает возможность задействовать силы дипломатии.

«Но это не значит, что мы уступим их (России - ИФ) требованиям по таким темам как НАТО и право любой суверенной страны выбирать, к какому альянсу она стремится», - добавила Псаки.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ОЦЕНКА


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