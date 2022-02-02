Глава оборонного ведомства Израиля впервые прибыл с визитом в Бахрейн

Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл с необъявленным визитом в Бахрейн на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива, сообщает в среду интернет-портал израильской газеты «Едиот ахронот».

По данным издания, в рамках двухдневного визита в столицу Бахрейна Манаму Ганц подпишет меморандум о взаимопонимании с бахрейнским коллегой Абдуллой бен Хасаном ан-Нуайми. Это станет первым межгосударственным документом, подписанным представителями руководства двух стран после нормализации отношений между ними.

Ганц также встретится с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой.

Согласно заявлению Министерства обороны Израиля, это первый визит главы израильского оборонного ведомства в Бахрейн с момента подписания в 2020 году при посредничестве США так называемых «Авраамских соглашений».

Как отметили в министерстве, во время полета в Бахрейн израильский военный самолет, на борту которого находился Ганц, зашел в воздушное пространство Саудовской Аравии, что также произошло впервые.