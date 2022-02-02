Глава оборонного ведомства Израиля впервые прибыл с визитом в Бахрейн

Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл с необъявленным визитом в Бахрейн на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива, сообщает в среду интернет-портал израильской газеты «Едиот ахронот».
По данным издания, в рамках двухдневного визита в столицу Бахрейна Манаму Ганц подпишет меморандум о взаимопонимании с бахрейнским коллегой Абдуллой бен Хасаном ан-Нуайми. Это станет первым межгосударственным документом, подписанным представителями руководства двух стран после нормализации отношений между ними.
Ганц также встретится с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой.
Согласно заявлению Министерства обороны Израиля, это первый визит главы израильского оборонного ведомства в Бахрейн с момента подписания в 2020 году при посредничестве США так называемых «Авраамских соглашений».
Как отметили в министерстве, во время полета в Бахрейн израильский военный самолет, на борту которого находился Ганц, зашел в воздушное пространство Саудовской Аравии, что также произошло впервые.
Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев
Алиев: Освобождение города Шуша - это вершина героизма, пик самоотверженности
Скорректированная прибыль Marathon Petroleum в IV кв. вдвое превысила прогноз
Энергетический рынок ЕС должен быть готов к осложнению геополитической ситуации - член Еврокомиссии
Азербайджан планирует ежегодно направлять до 400 человек для обучения в ведущих вузах мира - Алиев
Американский сурок Фил предсказал еще шесть морозных недель
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров