За минувшую среду в Пекине выявлено 55 случаев заражения СOVID-19 среди участников Олимпиады

В среду в Пекине были обнаружены 55 человек, тесты которых на коронавирус показали положительный результат, сообщил журналистам руководитель группы медицинских экспертов МОК Брайан Макклоски.
Из них 29 зараженных коронавирусом были выявлены в пекинском аэропорту по прибытии, еще 26 - в "пузыре" Олимпийской деревни.
Национальная принадлежность заболевших не раскрывается.
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