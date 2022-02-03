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Дальнее зарубежье 03.02.2022 09:09

За минувшую среду в Пекине выявлено 55 случаев заражения СOVID-19 среди участников Олимпиады

В среду в Пекине были обнаружены 55 человек, тесты которых на коронавирус показали положительный результат, сообщил журналистам руководитель группы медицинских экспертов МОК Брайан Макклоски.

Из них 29 зараженных коронавирусом были выявлены в пекинском аэропорту по прибытии, еще 26 - в "пузыре" Олимпийской деревни.

Национальная принадлежность заболевших не раскрывается.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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