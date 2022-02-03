Переброска США войск в Европу является доказательством наличия у России причин для беспокойства - Песков

- США, перебрасывая дополнительный контингент войск в Европу, способствуют обострению напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Развертыванием дополнительного контингента войск "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - сказал он телеканалу CNN. Он подчеркнул, что эти действия США являются "лучшим доказательством того, что у нас, у России, есть очевидная причина для беспокойства".

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