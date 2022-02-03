Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 февраля ЦБА установил на уровне 1,9207 маната/1EUR (2 февраля - 1,9167 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 февраля установил на уровне 0,0223 манат/1RUB (2 февраля - 0,0222 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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