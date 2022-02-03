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Туризм 03.02.2022 12:01

Авиаперевозчики и туркомпании США призывают отменить ПЦР-тест для вакцинированных путешественников на COVID-19

Крупные американские авиакомпании и туристические компании направили письмо в Белый дом с коллективным призывом отменить тестирование на коронавирус COVID-19 перед въездом в США для вакцинированных путешественников, сообщает The Hill.

"От имени туристической и авиационной индустрий мы в срочном порядке просим администрацию отменить требование о тестировании перед отправлением вакцинированных путешественников, которые направляются в США", - говорится в письме координатору Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентсу.

В письме объясняется, что призыв отменить ПЦР-тестирование является оправданным, поскольку заболевание уже распространилось во всех 50 штатах, общий иммунитет и уровень вакцинации возрос, появились новые способы лечения. Они подчеркивают, что отмена тестирования поможет туристическому и авиационному секторам в США и по всему миру восстановиться без угрозы распространения коронавируса и его штаммов.

По мнению представителей авиакомпаний и туристических компаний, из-за того, что вирус уже распространился по всей стране, попытки контролировать его в авиапутешествиях вряд ли что-то изменят. Тем не менее, в случае появления нового опасного штамма, мандат на тестирование может быть легко восстановлен.

В письме отмечается, что ранее в ЕС порекомендовали отменить тестирование перед авиарейсами для пассажиров из стран-членов Союза, а также указывается на решение Великобритании отменить тестирование вакцинированных пассажиров, направляющихся в страну.

Согласно опросу авиапассажиров, который был процитирован в письме, тестирование перед поездкой является одной из основных причин, влияющих на решение путешественников не летать за границу.

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