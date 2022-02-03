Баку и Будапешт подпишут меморандум о сотрудничестве в области пищевой безопасности

Азербайджан и Венгрия подпишут меморандум о сотрудничестве в области пищевой безопасности, заявил глава Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.
«Сегодня между АПБ и Минсельхозом Венгрии планируется подписание меморандума о сотрудничестве в области пищевой безопасности и здоровья животных, что послужит расширению взаимоотношений. Также надеемся, что данные встречи и мероприятия в ближайшее время будут способствовать упрощению процедур импорта, экспорта, а также росту товарооборота в области пищевой и сельхозпродукции», - сказал Тахмазли на 8-ом заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.
Х.Насирзаде
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