Баку и Будапешт подпишут меморандум о сотрудничестве в области пищевой безопасности

Азербайджан и Венгрия подпишут меморандум о сотрудничестве в области пищевой безопасности, заявил глава Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

«Сегодня между АПБ и Минсельхозом Венгрии планируется подписание меморандума о сотрудничестве в области пищевой безопасности и здоровья животных, что послужит расширению взаимоотношений. Также надеемся, что данные встречи и мероприятия в ближайшее время будут способствовать упрощению процедур импорта, экспорта, а также росту товарооборота в области пищевой и сельхозпродукции», - сказал Тахмазли на 8-ом заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

Х.Насирзаде