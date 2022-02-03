Литовские желдороги оценивают возможность транзита через Польшу после закрытия маршрутов через Белоруссию

Lietuvos gelezinkeliai (LTG, "Литовские железные дороги") оценивает возможности транспортировки грузов в Европу через Польшу, после того как Минск сообщил о запрете транзита железнодорожных грузов, поступающих из Литвы, говорится в сообщении LTG.

Входящая в группу компания по грузоперевозкам LTG Cargo и ранее занималась развитием альтернативных грузовых коридоров через Польшу для различных международных маршрутов, осуществляя диверсификацию своей деятельности, говорится в сообщении LTG.

В этом году компания планировала перевести через Белоруссию до 0,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а также около 0,5 млн тонн удобрений.

"В настоящее время мы информируем клиентов, которые заинтересованы в транзите этих грузов через Белоруссию. Мы будем активно работать с ними, чтобы найти выход из сложившейся ситуации", - цитируется в пресс-релизе генеральный директор LTG Эгидиюс Лазаускас.

Отмечается, что для разработки и запуска альтернативных маршрутов через польскую территорию "будет важно оценить такие аспекты, как протяженность и продолжительность маршрута, процессы организации маршрута в Польше, изменения в составе подвижного состава из-за разной ширины колеи и так далее".

LTG также подтвердила получение уведомления от совета по железнодорожному транспорту СНГ о запрете, введенном Белорусскими железными дорогами.

Как сообщалось, Белоруссия с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений. Минск также оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно с партнерами. Белорусская сторона сохраняет открытость к диалогу и готова выслушать предложения официального Вильнюса по решению спорных вопросов.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее заявлял, что Минск примет ответные меры в отношении Литвы, которая прекратила транзит белорусских калийных удобрений в порт Клайпеды для отгрузки.