ВОЗ бьет тревогу в связи с беспрецедентным гуманитарным кризисом в Афганистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет об острейшем гуманитарном кризисе в Афганистане в связи с коллапсом системы здравоохранения в этой стране.

"Афганистан по-прежнему сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом. Главной проблемой системы здравоохранения остается приостановка финансирования медицинских услуг. В настоящее время функционируют только медицинские учреждения с внешней поддержкой", - говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте организации.

"В настоящее время в стране наблюдается несколько вспышек, в том числе COVID-19, кори, острой водянистой диареи, лихорадки денге и малярии, которые увеличили нагрузку на и без того хрупкую систему здравоохранения", - говорится в документе.

Там также отмечается, что в стране за последние две недели было зарегистрировано несколько стихийных бедствий: землетрясение магнитудой 5,2 в районе Кадис провинции Бадгис, от которой пострадало около 1 тыс. семей, оползень в районе Шахрак провинции Гор и наводнение в районе Гузара провинции Герат. Кроме того, из-за недавних сильных снегопадов дороги Газни-Нава и Газни-Джагури были заблокированы, что повлияло на доставку медикаментов в разные регионы.

"После приостановки финансирования разработки в августе 2021 года Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций (СЕРФ ООН) с ноября 2021 года по январь 2022 года предоставил $45 миллионов ВОЗ и ЮНИСЕФ для поддержки 2 149 объектов первичных и вторичных медико-санитарных услуг в 31 провинции", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в стране было подтверждено более 162 тыс. случаев COVID-19, в том числе более 7,4 тыс. летальных исходов.

По состоянию на 29 января 2022 года в Афганистане хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 5 млн человек, из них почти 3,8 млн полностью вакцинированы.