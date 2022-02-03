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Транспорт и связь 03.02.2022 11:40

Pegasus с 18 марта возобновляет полеты из Стамбула в Гянджу

Турецкая авиакомпания Pegasus с 18 марта возобновляет полеты из Стамбула в Гянджу, говорится в расписании компании.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Вылет из аэропорта Сабиха Гекчен по вторникам будет осуществляться в 14:35 с прибытием в аэропорт Гянджа в 17:50, по пятницам – в 14:55 с прибытием в Гянджу в 18:00. Стоимость билета начинается от $64,99.

Обратный рейс будет выполняться с вылетом из Гянджи в 19:20 и прибытием в Стамбул в 21:05. Стоимость билета начинается от $95.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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