Будапешт поощряет участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - Сийярто

Будапешт будет поддерживать венгерские компании, участвующие в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Венгерские компании могут принимать активное участие в восстановительных работах (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ). Они могут пользоваться кредитной линией и рассчитывать на нашу политическую поддержку в этом отношении» - сказал Сийярто в четверг в Баку на 8-ом заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Он добавил, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.
Э.Шафиев
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