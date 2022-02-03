Армения вскоре начнет строительство ж/д на своей территории в рамках Зангезурского коридора

Армения близка к началу строительства железной дороги на своей территории, которая свяжет Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой (Зангезурский коридор), заявил премьер республики Никол Пашинян.
"Мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать первый результат трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций. Визит вице-премьера России Алексея Оверчука и главы РЖД Олега Белозерова в Ереван был приурочен к строительным работам железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Вы знаете, что мы уже достигли договоренностей, и неотъемлемой частью этих договоренностей является то обстоятельство, что мы должны построить железную дорогу, которая в Армении и Азербайджане будет действовать в соответствии законодательствами этих стран", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.
По его словам, обсуждаются вопросы проектирования, начала строительства и финансирования. "Считаем, что в скором времени возможность реализации этого проекта станет предметной", - сказал Пашинян.
Со своей стороны, вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван будет поддерживать тесные контакты с российской стороной по вопросу строительства железной дороги. "Оператором инфраструктур является Южно-Кавказская железная дорога (100-процентная дочка РЖД), и считаем правильным с этого этапа иметь интенсивные контакты на двусторонней площадке. Начиная с этапа проектирования, правильно, чтобы наше сотрудничество было тесным во избежание дальнейших проблем при строительстве. Опыт и информация, которыми владеет РЖД, очень важно для реализации проекта и дальнейшей эксплуатации", - сказал Григорян.
Как сообщалось ранее, стоимость строительства железной дороги на территории Армении составит около $226 млн.
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