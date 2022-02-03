Эрдоган рассчитывает, что Путин после поездки в Китай приедет в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что президент России Владимир Путин после поездки в Пекин посетит Турцию, сообщает агентство "Анадолу".

По его данным, в четверг, перед тем как отправиться на Украину, Эрдоган заявил журналистам, что Путин "приедет с официальным визитом в Турцию после поездки в Китай".

Президент Турции также отметил, что "по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным ситуация прояснится".

"Турция готова к вкладу в устранение напряженности в регионе", - добавил Эрдоган.

Как ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин 4 февраля посетит Китай, где примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр. В тот же день состоятся его полноформатные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.