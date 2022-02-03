Эрдоган ждет президента Израиля с официальным визитом в середине марта

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию ожидается в середине марта, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Визит президента Израиля в Турцию запланирован на середину марта", - приводит агентство его заявление, сделанное в ходе пресс-конференции перед визитом на Украину.
Последние месяцы обе страны работали над сближением, Эрдоган провел несколько телефонных разговоров с Герцогом и другими израильскими политиками.
В прошлом месяце Эрдоган также говорил о том, что визит Герцога "может открыть новую часть в отношениях Турции и Израиля".
Баку и Будапешт подписали пакет документов
Будапешт поощряет участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - Сийярто
Будапешт рассчитывает покупать азербайджанский газ с конца 2023 года – глава МИД Венгрии
Литовские желдороги оценивают возможность транзита через Польшу после закрытия маршрутов через Белоруссию
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $64 млн
Авиаперевозчики и туркомпании США призывают отменить ПЦР-тест для вакцинированных путешественников на COVID-19
Германские эксперты намерены рекомендовать введение четвертой дозы вакцин против COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 384,7 млн
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров