Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9207 RUR   0.0223 GBR   2.3044 TRY   0.126

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 88.26 +0.06 Brent 89.47 +0.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.02.2022 12:15

Эрдоган ждет президента Израиля с официальным визитом в середине марта

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию ожидается в середине марта, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Визит президента Израиля в Турцию запланирован на середину марта", - приводит агентство его заявление, сделанное в ходе пресс-конференции перед визитом на Украину.

Последние месяцы обе страны работали над сближением, Эрдоган провел несколько телефонных разговоров с Герцогом и другими израильскими политиками.

В прошлом месяце Эрдоган также говорил о том, что визит Герцога "может открыть новую часть в отношениях Турции и Израиля".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]