Эрдоган ждет президента Израиля с официальным визитом в середине марта

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию ожидается в середине марта, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Визит президента Израиля в Турцию запланирован на середину марта", - приводит агентство его заявление, сделанное в ходе пресс-конференции перед визитом на Украину.

Последние месяцы обе страны работали над сближением, Эрдоган провел несколько телефонных разговоров с Герцогом и другими израильскими политиками.

В прошлом месяце Эрдоган также говорил о том, что визит Герцога "может открыть новую часть в отношениях Турции и Израиля".