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Регион 03.02.2022 12:30

Турция следит за ситуацией между РФ и Украиной, призывает стороны к спокойствию и диалогу - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Украину назвал особо значимым свой предстоящий визит в эту страну, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Турция внимательно отслеживает напряженность между РФ и Украиной. Анкара на каждой платформе заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция, как страна Черноморского региона, выступает за мир в регионе, призывая все стороны к спокойствию и диалогу", - приводит агентство его слова.

Агентство напоминает, что визит приурочен к 30-летию установления турецко-украинских дипотношений. Ожидается, что в ходе визита Эрдогана на Украину стороны подпишут несколько соглашений.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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