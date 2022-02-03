Турция следит за ситуацией между РФ и Украиной, призывает стороны к спокойствию и диалогу - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Украину назвал особо значимым свой предстоящий визит в эту страну, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
"Турция внимательно отслеживает напряженность между РФ и Украиной. Анкара на каждой платформе заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция, как страна Черноморского региона, выступает за мир в регионе, призывая все стороны к спокойствию и диалогу", - приводит агентство его слова.
Агентство напоминает, что визит приурочен к 30-летию установления турецко-украинских дипотношений. Ожидается, что в ходе визита Эрдогана на Украину стороны подпишут несколько соглашений.
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