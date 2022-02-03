В РФ за сутки COVID-19 заболели более 155 тыс. человек, госпитализированы 17 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 155 тыс. 768 случаев, это почти на 14 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 17 тыс. 792 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"По состоянию на 3 февраля в РФ выявлено 155 768 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение госпитализации, как уточнили в оперштабе, произошло в 48 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 37 регионах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 141 тыс. 883 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 13 тыс. 885 человек. Умерли за сутки 667 человек.
Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.
"Выздоровели за сутки 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками", - сообщили в оперштабе.
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