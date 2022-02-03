Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9207 RUR   0.0223 GBR   2.3044 TRY   0.126

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 88.26 +0.06 Brent 89.47 +0.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.02.2022 12:54

Будапешт рассчитывает покупать азербайджанский газ с конца 2023 года – глава МИД Венгрии

Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в четверг в Баку.

«Надеемся, что все инфраструктурные работы в юго-восточной части Европы будут завершены, чтобы позволить азербайджанскому газу поступать в центрально-европейские страны. Будапешт рассчитывает на получение азербайджанского газа к концу следующего года», - сказал Сийярто.

Как передает «Интерфак4с-Азербайджан», по его словам, объем поставок в следующем году может составить «пару сотен миллионов кубометров».

«Компания, ответственная за транспортировку газа в Венгрию уже ведет переговоры с SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана – ИФ), и они выглядят обнадеживающими. Я также получил заверения в том, что мы можем рассчитывать на политическую поддержку с азербайджанской стороны", отметил он.

Министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, в свою очередь, подчеркнул, что для поставок азербайджанского газа в Венгрию необходимо решить вопрос инфраструктуры. «Необходимо создать новую инфраструктуру, объединяющую Южный газовый коридор (ЮКГ) с венгерским рынком или же обеспечить поставки газа через имеющиеся интерконнекторы, пролегающие через Болгарию и Румынию», - отметил он.

Венгрия неоднократно заявляла о желании покупать газ из Азербайджана. При этом речь шла об объеме до 2 млрд кубометров в год.

Азербайджанский газ в Европе в настоящее время покупают Италия, Греция и Болгария, объемы поставок в 2021 году составили 8,1 млрд кубометров. В 2022 году объем поставок составит до 10 млрд кубометров. Азербайджан готов увеличить объемы поставок газа в Европу при наличии спроса и контрактов.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Контракт РФ и Венгрии по поставкам газа в обход Украины не нарушает нормы международной торговли - Песков Российский газ к октябрю начнет поставляться по южному направлению в Венгрию - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]