Будапешт рассчитывает покупать азербайджанский газ с конца 2023 года – глава МИД Венгрии

Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в четверг в Баку.
«Надеемся, что все инфраструктурные работы в юго-восточной части Европы будут завершены, чтобы позволить азербайджанскому газу поступать в центрально-европейские страны. Будапешт рассчитывает на получение азербайджанского газа к концу следующего года», - сказал Сийярто.
Как передает «Интерфак4с-Азербайджан», по его словам, объем поставок в следующем году может составить «пару сотен миллионов кубометров».
«Компания, ответственная за транспортировку газа в Венгрию уже ведет переговоры с SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана – ИФ), и они выглядят обнадеживающими. Я также получил заверения в том, что мы можем рассчитывать на политическую поддержку с азербайджанской стороны", отметил он.
Министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, в свою очередь, подчеркнул, что для поставок азербайджанского газа в Венгрию необходимо решить вопрос инфраструктуры. «Необходимо создать новую инфраструктуру, объединяющую Южный газовый коридор (ЮКГ) с венгерским рынком или же обеспечить поставки газа через имеющиеся интерконнекторы, пролегающие через Болгарию и Румынию», - отметил он.
Венгрия неоднократно заявляла о желании покупать газ из Азербайджана. При этом речь шла об объеме до 2 млрд кубометров в год.
Азербайджанский газ в Европе в настоящее время покупают Италия, Греция и Болгария, объемы поставок в 2021 году составили 8,1 млрд кубометров. В 2022 году объем поставок составит до 10 млрд кубометров. Азербайджан готов увеличить объемы поставок газа в Европу при наличии спроса и контрактов.
Э.Шафиев
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