Власти Чехии разрешат гражданам снова ходить в рестораны без COVID-сертификатов

В Чехии со следующей недели гражданам позволят посещать рестораны и другие развлекательные заведения без сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление премьера Петра Фиалы.
Также с 18 февраля в стране будет отменено обязательное тестирование на коронавирус на предприятиях и в школах. Однако такие меры, как ношение масок в закрытых помещениях и лимит на количество людей, сохранятся.
При этом в среду сообщалось, что в стране был установлен новый максимум по количеству заражений COVID-19 за сутки, тогда в Чехии выявили более 57 тыс. новых случаев.
Ранее об отмене или частичной отмене ограничений заявили в Великобритании, Дании и Франции.
За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 3,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 37 тыс. смертей от заболевания.
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