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Дальнее зарубежье 03.02.2022 18:03

Украина просит Германию прекратить блокировать поставку оружия другими странами

Правительство Украины просит Германию прекратить блокировать поставку оружия третьими странами, сообщил на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы просили прекратить блокировать у правительства Германии поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР", - сказал он, добавив, что "Германия отказывает".

Германия, по его словам, также блокирует поставку в Украину оружия по линии NSPA - специального агентства, которое позволяет прозрачно приобретать оружие.

"Мы просим не блокировать возможность нам защищаться", - заявил Резников.

При этом, по его словам, информация о поставке в Украину 5 тыс. шлемов пока существует только на уровне заявлений. "Ни одного письменного ответа мы не получили", - сказал он.

В конце января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщала, что Германия собирается поставить Украине 5 тыс. защитных военных шлемов. При этом, по информации газеты Welt, Украина просила бронежилеты и 100 тысяч шлемов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что Германия не поставляет партнерам летального оружия, речь может идти только о защитном военном оборудовании.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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