Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, обнародовал в соцсетях тезисы своего видения экономического развития страны.
Экс-президент пишет, что в последние 10 лет, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта", социальная и экономическая ситуация в Грузии крайне ухудшилась.
"Мы потеряли драгоценные годы, когда экономика не развивалась, а, наоборот, сильно сокращалась. В итоге нищета, высокие цены на транспорт, продукты и лекарства, огромные коммунальные платежи, сотни тысяч наших граждан в поисках работы уехали в другие страны", - пишет Саакашвили.
По его мнению, из-за "некомпетентности и недееспособности" действующих властей такая маленькая страна, как Грузия за два года пандемии коронавирусной инфекции потеряла более 15 тысяч жизней.
"Грузинский народ веками доказал, что он может многое и достоин самого лучшего. Для этого Грузия должна стать государством мира, стабильности и предсказуемого политического и экономического развития. Грузия должна быть центром инфраструктуры, логистики, туризма, образования, здравоохранения и высокотехнологичного бизнеса этого большого региона", - пишет Саакашвили.
Он считает, что Грузия должна быть страной низких налогов, защищенной частной собственности и эффективной малочисленной бюрократии.
"Нам необходимы свободный, некоррумпированный и компетентный суд, стабильная и демократическая смена правительства, с гораздо меньшим кабинетом министров и меньшим вмешательством государства в экономику", - заявляет Саакашвили.
Он предлагает ввести закон, по которому лицам, чье имущество превышает 5% ВВП страны, следует запретить заниматься политической деятельностью.
По его словам, сегодня государственный сектор является основным тормозом экономического роста.
"Большая часть государственных услуг должна перейти на цифровое управление. Это означает снижение зависимости от решений бюрократов, ускорение бизнес-процессов", - пишет Саакашвили.
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