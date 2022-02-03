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Дальнее зарубежье 03.02.2022 15:24

В Швеции со следующей недели отменят большую часть мер против COVID-19

В Швеции 9 февраля прекратят действовать почти все ограничения против коронавируса COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ.

"Уровень заболеваемости еще какое-то время будет оставаться высоким, но, насколько мы можем судить, худшие последствия инфекции уже позади", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в четверг.

"Пришло время снова открыть Швецию", - добавила она.

Действующие ограничения, в частности, требование к барам и ресторанам закрываться раньше обычного и лимит в 500 человек в больших закрытых помещениях, были продлены в прошлом месяце. С девятого февраля они прекратят действовать.

Некоторые рекомендации, в частности, вакцинация и самоизоляция в случае заболевания, сохранятся.

При этом в стране наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом. 1 февраля сообщалось о 39 тыс. случаев заболевания, а 27 января был поставлен новый антирекорд по заражениям с начала пандемии - почти 53,9 тыс. случаев.

За весь период пандемии в Швеции было выявлено около 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и почти 16 тыс. смертей от последствий заболевания.

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