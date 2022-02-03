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СНГ 03.02.2022 14:48

Макрон собирается в четверг поговорить с Путиным, с президентами Украины и Польши

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг планирует провести целую серию телефонных разговоров: с президентами России, Польши, Украины, а также с главой Евросовета, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно этим данным, на 13:30 у Макрона было запланировано начало разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В 15:30 у французского лидера должен состояться разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

На вечер в расписании Макрона два разговора. На 20:00 мск у него, согласно сообщениям французских СМИ, планируется беседа с президентом РФ Владимиром Путиным, а на 21:15 - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сообщениях отмечается, что цель всех этих контактов - попытаться найти дипломатическое решение напряжённой ситуации, сложившейся на границе РФ с Украиной.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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