Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank предлагает потенциальным клиентам новую кредитную карту atb c выгодной процентной ставкой. Карта предоставляется бесплатно.
Годовая процентная ставка по кредитной линии, которая будет открыта сроком на 3 года, составляет всего 20%.
Максимальная сумма кредитной линии составляет 10 000 манатов и 5 000 манатов без залога.
Комиссия за оформление кредита, обналичивание денег в банкоматах и POS-терминалах Банка - 0%.
На дебетовый остаток данной кредитной карты начисляются проценты в размере 5,5% годовых, в национальной валюте. Проценты начисляются на карточный счет в последний рабочий день каждого месяца.
В течение месяца клиент может пополнить баланс карты до 20 раз и осуществить до 40 карточных переводов с карты на карту без уплаты комиссии.
Кредитную карту можно быстро и просто заказать онлайн, введя FIN код на официальном сайте Банка.
Клиент имеет возможность отслеживать все транзакции по кредитной линии в мобильном приложении atb360.
С более подробной информацией о продуктах и услугах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az , корпоративных страницах Банка в социальных сетях, написав на WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру (012) 945.
Латвия и Азербайджан в середине марта проведут очередное заседание МПК
Погранслужба Азербайджана в 2021г создала свыше 100 погранично-боевых пункта на границе с Арменией
Цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 1,1% - ФАО
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе 2022г сократился на 29%
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19 и даже - положить конец пандемии - ВОЗ
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Генсек НАТО заявляет о направлении Россией в Белоруссию комплексов Искандер
В Киеве началась встреча Зеленского и Эрдогана
В Швеции со следующей недели отменят большую часть мер против COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров