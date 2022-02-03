Погранслужба Азербайджана в 2021г создала свыше 100 погранично-боевых пункта на границе с Арменией

Государственная пограничная Служба Азербайджана провела оперативное совещание с целью обсуждения итогов служебно-боевой деятельности в 2021 году.
«На освобожденных территориях в 2021 году было открыто 19 новых воинских частей Госпогранслужбы, на участке азербайджано-армянской границы, проходящем через территорию Зангиланского, Губадлинского и частично Лачинского районов – 104 погранично-боевых пункта. На азербайджано-армянской границе начали деятельность погранично-пропускных пунктов «Эйвазлы» и «Газанчы»», - говорится в информации Службы.
Кроме этого, на освобожденных территориях было проложено 73,8 км новых дорог, отремонтировано 121,4 км дорог.
В Карабахе и Восточном Зангезуре сотрудниками ГПС было разминировано 386 га территории, нейтрализовано 947 противопехотных мин, 1195 противотанковых мин, а также 186 неразорвавшихся снарядов.
В информации ведомства указывается, что азербайджанские пограничники полностью взяли под контроль 132-километровый участок азербайджано-иранской границы на освобожденных территориях, что сильно повлияло на снижение наркотрафика через этот участок. В 2021 году пограничниками была предотвращена контрабанда 3 тонн 57 кг 111 грамм наркотиков на сумму 131 млн 52 тыс. 393 маната, уничтожено 15 тонн 408 кг наркосодержащих растений.
В 2021 году в рамках демаркации азербайджано-российской границы было установлено 178 пограничных знаков.
По данным службы, в прошлом году по подозрению в шпионаже были задержаны 5 человек. «В прошлом году были выявлены пять человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, и один человек, участвующий в тайном сотрудничестве», - подчеркивается в информации.
Кроме этого, в 2021 году в рамках борьбы с терроризмом было задержано 6 участников вооруженных конфликтов за рубежом и выявлено еще 11 человек, обезврежено 15 наркоторговцев, 5 организованных преступных групп-контрабандистов, задержан 71 нарушитель границы и 41 нарушитель погранрежима, задержано 11 нелегальных мигрантов.
В 2021 году за нарушение госграницы было задержано 456 человек, 4 545 нарушителей пограничного режима, 2154 человек, находившихся в розыске, 227 человек были задержаны за поддельные документы, 4 человека с чужими документами, а также 3 человека, пытавшихся тайно перейти пограничные пункты контроля.
«В прошлом году в результате применения служебного оружия сотрудниками ГПС были ликвидированы 5 нарушителей границы и ранены еще трое нарушителей», - отмечает ведомство.
Э.Шафиев
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