Эрдоган прибыл в Киев

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом на Украину для участия в заседании Стратегического совета высокого уровня.
"Мы находимся в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - написал Эрдоган в своем Twitter в четверг.
Он отметил, что за последние годы Турция добилась значительных успехов в отношениях с Украиной в сфере торговли, инвестиций, туризма и оборонной промышленности.
"Мы стремимся достичь нашей цели по объему торговли в $10 млрд. Мы скоро достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", - подчеркнул президент Турции.
Также, по его словам, Турция внимательно следит "за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе". Он призвал все стороны к диалогу для поддержания мира в регионе.
"Понятно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своем регионе", - подчеркнул он.
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