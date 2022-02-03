Погиб сержант сверхсрочник Госпогранслужбы Азербайджана

Сержант сверхсрочной службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Джейхун Набатализаде 3 февраля погиб в небоевых условиях в воинской части, расположенной в городе Евлах, сообщает ГПС. На место события командирована группа руководящего состава ГПС. «В настоящее время совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося», - подчеркивает ведомство. Б.Рустамбеков

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