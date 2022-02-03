Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе 2022г сократился на 29%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе 2022 года составил 1 млрд 141 млн 128,777 тыс. манатов, что на 29,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 597 млн 400,538 тыс. манатов (спад в 2,2 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 169 млн 496,269 тыс. манатов (спад на 30,4%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 122 млн 306,792 тыс. манатов, на вторичном рынке - 47 млн 189,477 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 427 млн 904,27 тыс. манатов (спад в 2,5 раза). Все операции в отчетный период пришлись на долю первичного рынка.

В январе на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 75 млн 508,919 тыс. манатов (рост на 14,4%). При этом объем на первичном рынке составил 27 млн 645,903 тыс. манатов, на вторичном - 47 млн 863,015 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 34 млн 504,75 тыс. манатов, прочих корпоративных облигаций – 12 млн 656,576 тыс. манатов, акций - 701,69 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе в общем обороте БФБ пришлось 468 млн 219,319 тыс. манатов (рост в 2 раза).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец января составила 4 млрд 307 млн 867,115 тыс. манатов, что на 1,3% меньше показателя на начало 2022 года.

Как сообщалось ранее, в 2021 году оборот БФБ вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.

Х.Насирзаде