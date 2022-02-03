В Киеве началась встреча Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Киев с официальным визитом.

Как сообщает Офис президента Украины, главы государств пообщаются в формате с глазу на глаз. После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

"В рамках официального визита турецкого лидера намечено подписание ряда двусторонних документов", - сказано в сообщении.

Президенты Украины и Турции также встретятся с представителями СМИ.