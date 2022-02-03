Аргентина должна избавиться от зависимости от МВФ и от США - президент Фернандес

Аргентина должна стать менее зависимой от США, считает президент страны Альберто Фернандес.

"Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, поскольку внешняя задолженность у нас серьёзная и экономическая ситуация тоже непростая. С 90-х годов прошлого века Аргентина очень ориентировалась на США. Собственно, наша экономика зависит во многом от этой страны и от наших отношений с США. Задолженность возникла перед Международным валютным фондом из-за этих отношений", - сказал Фернандес в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от зависимости от МВФ и от США", - подчеркнул он.