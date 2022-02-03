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Макроэкономика 03.02.2022 15:44

Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 1,1% - ФАО

Мировые цены на продовольствие в январе этого года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 1,1%, их индекс достиг 135,7 пункта, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Рост обусловлен повышением цен на растительные масла и молочную продукцию, которое частично компенсировалось снижением цен на сахар, которое фиксируется второй месяц подряд.

Индекс цен на зерновые в январе был на 0,1% выше декабрьского показателя и на 12,5% выше, чем в январе прошлого года. Между тем, в январе мировые цены на пшеницу снизились на 3,1% в результате сезонного увеличения предложения за счет крупных урожаев в Австралии и Аргентине.

Индекс цен на растительные масла в январе по сравнению с декабрем вырос на 4,2% и достиг исторического максимума. "Такой рост объясняется повышением котировок пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел, - поясняется в сообщении. - После непродолжительного снижения мировые цены на пальмовое масло в январе вновь начали расти, в основном под влиянием опасений в связи с возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии".

Индекс цен на молочную продукцию в январе оказался на 2,4% выше уровня декабря 2021 года. Рост продолжается пятый месяц подряд, в результате чего значение индекса оказалось на 18,7% выше, чем в январе прошлого года. В январе наибольший рост продемонстрировали цены на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

Индекс цен на мясо в январе по сравнению с январем 2021 года вырос на 17,3%. Причем цены на говядину достигли очередного рекордного уровня в связи с тем, что активный мировой импортный спрос превысил экспортное предложение. Котировки свинины выросли незначительно: дефицит рабочей силы и высокие производственные затраты привели к снижению мирового предложения, но в то же время понижательное давление на цены оказало замедление темпов импорта со стороны Китая. Цены на баранину и мясо птицы, напротив, продолжили падать в связи с тем, что мировое экспортное предложение превысило импортный спрос.

Индекс цен на сахар в январе по сравнению с декабрем снизился на 3,1%. Эта динамика наблюдается второй месяц подряд. "Падение мировых котировок сахара в январе было, главным образом, связано с благоприятными прогнозами производства и активным сбором урожая в ведущих странах-экспортерах - Индии и Таиланде, а также с увеличением количества осадков в основных районах возделывания в Бразилии", - поясняется в сообщении.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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